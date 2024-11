KARM HINNANG Samuel L. Jackson kommenteerib Oscareid: kui sa ei võida, on see auhind täiesti mõttetu

«Oleme selles valdkonnas tegutsenud piisavalt kaua, et teada, et kui inimesed ütlevad, et neil on au kandideerida, siis see pole nii,» ütles Jackson Associated Pressile antud intervjuus. «On au võita.»

Jackson jätkas, et enamik unustab Oscarile kandideerinud filmid ja esinemised kiiresti, mõnel juhul unustatakse isegi võitjad. «Teid nomineeritakse Oscarile ja inimesed ütlevad, et nad isegi mäletavad seda, ehkki enamik inimesi unustab,» ütles Jackson. «Üldiselt aga on see lihtsalt võistlus, kus osalemine ei ole vabatahtlik. Ma ei teinud filmi selleks, et pärast kekutada. «Las ma teen oma stseeni, et te mäletaksite, kes ma olen.» Siis nad nomineerivad teid, aga inimesed küsivad ikka, mis filmiga ma kandideerin ja pärast seda, kui see on läbi, on inimestel raske meeles pidada, kes isegi võitis,» kommenteerib Jackson.

Vaatamata oma kuulsale ja lugupeetud karjäärile on Jackson olnud Oscari kandidaadiks vaid korra – 1995. aastal filmi «Pulp Fiction»​ eest, ehkki talle anti 2022. aastal üle nö austusavaldusega Oscar ehk honorary Oscar. Ta pälvis selle kui «kultuuriikoon, kelle dünaamiline töö on leidnud vastukaja erinevates žanrites ja põlvkondades ning kogu maailmas».

Samas tunnistas Jackson eelmisel suvel väljaandele Vulture, et auhind ei tundunud üldse auväärsena ja tunne polnud kuidagi erilisem, kui oleks tavalist Oscarit saades olnud.

«Ma teenisin selle ära. Ma töötasin selle nimel,» jätkas ta. «Võin nimetada veel neli juhtumit, kus ma oleksin võitnud või oleksin pidanud võitma või oleksin pidanud nomineeritud olema, kuid ma olen sellega rahul. See on siiski minu oma. Minu nimi on seal peal,» ütles näitleja.

Ühes teises intervjuus nimetas ta 1997. aasta «Jackie Browni»​ üheks filmiks, mille pärast ta oli solvunud, kui nominatsiooni ei saanud.