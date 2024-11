Suri legendaarne komöödiafilmide režissöör ja «Palja relvaga» looja

Abrahamsi poeg Joseph ütles väljaandele The Hollywood Reporter, et Abrahams suri teisipäeval oma kodus Santa Monicas.

Koos asutasid nad 1971. aastal väikese teatri, mida tuntakse Kentucky Fried Theatre nime all ja mille tulemusel sündis 1977. aastal nende sketškomöödiafilm «The Kentucky Fried Movie». Film parodeeris erinevaid filmižanre ja meelitas filmi ka sellised staarid nagu George Lazenby, Bill Bixby ja Donald Sutherlandi.

Sarnane edu saatis ka 1980. aastal linastunud komöödiafilmi «Lennuk!», mille nad kirjutasid ja lavastasid koostöös. Katastroofiparoodiast sai nende läbilöögihitt, mis teenis kogu maailmas vaid 3,5 miljoni dollari suuruse eelarve juures 171 miljonit dollarit ja võitis Ameerika Kirjanike Gildi auhinna parima kohandatud komöödiastsenaariumi eest.

Pärast katastroofifilmi õnnestumist pööras ZAZ pilgu politseiprotseduuridele, misjärel sündis 1982. aastal seriaal «​Police Squad!», milles Leslie Nielsen mängis detektiiv Frank Drebinit, kuid see kestis vaid neli episoodi enne, kui see tühistati.

Abraham läks 1988. aastal oma teed, et lavastada 1988. aasta komöödiat «Big Business», mille peaosades olid Bette Midler ja Lily Tomlin kui kaks komplekti identseid kaksikuid.

Sama aasta lõpus ühines ZAZ, et taaselustada Leslie Nielseni tegelane Frank Debrin​ filmis «Palja relvaga». Filmi saatis kommertslik edu ja see tõi kaasa kaks järge, millega Abrahams enam seotud polnud.