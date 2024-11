Film «Lee: fotole jäädvustatud tõde» on üks neist, kuhu on püütud suruda enam kui üks lugu, ja põhjusega kah. Kui sul on juba võimalus legendaarsest fotograafist Lee Millerist (kehastab Kate Winslet) filmi teha nii, et tema pärandi hoidjad sind igati toetavad, siis oleks patt midagi rääkimata jätta. Ja nagu ikka, saab see režissöör Ellen Kurasi filmi tugevus tema nõrkuseks.