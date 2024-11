Režissööridest kaksikud Eskod: meie Tallinn on nagu «Miami Vice»

Aafrikasse ei läinud võttegrupp niisama! Veidral kombel asub Nigeerias küla Igbo-Ora, kus sünnib erakordselt palju kaksikuid. Just kaksikuks olemisest «Mind on kaks» räägibki.

«See tundus meie jaoks unikaalne punkt: me oleme kaksikud ja tahakski sellest teha filmi. Me teame ju ise kõige paremini, mis tunne on olla kaksik,» meenutavad Eskod oma debüüdi sünnilugu. Siinkohal esimene soovitus noorele filmitegijale: lugu võiks olla autentne, midagi sellist, mida ise tead ja tunned.