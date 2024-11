VÕIMAS Rootsi metal-titaan In Flames toob oma plahvatusliku energia suvel Tallinnasse

In Flames koosneb viiest muusikust: Anders Fridén (vokaalid), Björn Gelotte (kitarr), Chris Broderick (kitarr), Liam Wilson (bass) ja Tanner Wayne (trummid). Bänd loodi 1999. aastal Göteborgis ning sellest ajast saadik on In Flames olnud moodsa metali ilmasammas, kujundades kogu žanri oma seguga agressiivsetest riffidest, haaravatest meloodiatest ja dünaamilistest laulusõnadest. Nende võime areneda, kuid samaks jääda oma juurtele truuks, on kogunud neile üle kogu maailma lojaalse fännibaasi.

Nende 14. stuudioalbum «Foregone» (2023) on bändi jaoks tagasitulek raskema saundi juurde - nendele omane meloodiline death metal saab kokku värske ja energilise lüürikaga. «Mõnes mõttes on ehk rumal öelda, et me tahtsime rohkem metal kõlada, sest me oleme alati tundnud, et me olemegi metal,» selgitab vokalist Anders Fridén. «Viimase paari aasta jooksul on maailm muutunud veelgi vaenulikumaks ja kurjemaks. Meil on Euroopas sõda. Inimesed on üldiselt veel rohkem stressis. Kõik see energia ja viha andsid sellele albumile puid alla. Me tahtsime luua midagi, mis on täpselt sihitud, raskem ning, jah, «rohkem metal».»