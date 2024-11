Finlandia preemia võitis teos pealkirjaga «Lehm sünnitab öösel»

Pajtim Statovci kirjutab soome keeles on hetke üks auhinnatumaid ja tõlgitumaid soome autoreid. Tema käsitletavad teemad muutuvad tänapäeva sõdivas maailmas aina aktuaalsemaks ja aina rohkem on neid, keda Statovci kogemus isiklikult kõnetab. Teiste jaoks aitab peegel mõista esimese ja teise põlvkonna pagulaste ees seisvaid lahendamata küsimusi, sõltumata asukohamaast või kohast, kust on lahkutud.

Statovci on õppinud Helsingi Ülikoolis kirjandusteadust ja Aalto Ülikoolis stsenaristikat. Praegu kirjutab ta doktoritööd loomade representatsioonidest kirjanduses. Statovci võitis varasema Finlandia auhinna 2019. aastal romaaniga «Bolla». Tänavune võitja on neljas kirjanik Finlandia ajaloo neljakümne ühe aasta jooksul, kes on võitnud kaks korda. Varem on sama saavutanud Olli Jalonen (1990, 2018); Bo Carpelan (1993, 2005) ja Jukka Viikilä (2016, 2021). Eesti keeles on ilmunud Statovci 2014. a ilmunud debüütromaan «Minu kass Jugoslaavia» kirjastuselt Tänapäev 2016. aastal (tlk Anne-Mari Orntlich).