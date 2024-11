Eestis avati uus veebiraadio, mis toob kuulajateni värske räpimaailma

Genka tõdeb, et just selline väljund on seni Eestis puudunud muusikutele: «Vaadates, kui populaarne on hip-hop, räpp, trap ja kõik muud alažanrid nii meil kui mujal, siis tundus see ainuõige otsus. Raadio2 muutumisega kadus ka see viimane väljund noortel artistidel oma sedalaadi muusikat raadiost kuulda, seega on see ka pisut nagu selle kultuurile vajalik lisahoob.»