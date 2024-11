Biitlite filmiprojekt kogub hoogu: Ringo Starr paljastas, kes teda kehastama hakkab

Ehkki jutud filmist on õhus olnud juba mõnda aega, on see esimene kord, mil ajaloo suurima popansambli liikmed Starr ja Paul McCartney ning surnud John Lennoni ja George Harrisoni perekonnad on andnud õigused oma muusikale ja elulugude kasutamisele.

Väljaandega Entertainment Tonight paljastas Starr, et teda kehastav näitleja on valitud ning teda hakkab kehastama Iiri näitleja Barry Keoghan. «Ma arvan, et see on suurepärane, et just tema mind mängib, ja ma usun, et ta võtab kuskil juba trummitunde,» naeris Starr.