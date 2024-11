TÕELINE VARANDUS «Harry Potteri»​ esimene väljaanne maksab täna sama palju kui uus elektriauto

Haruldane «Harry Potter ja tarkade kivi» esmatrükk on müüdud 36 000 naela eest pärast seda, kui see osteti 1997. aastal vaid 10 naela eest. Christine McCulloch, kes ostis raamatu üheksakümnendatel oma pojale Adamile, ütles, et tal polnud aimugi, et raamat on 30 aastat hiljem nii väärtuslik võiks olla.

Raamat, mille väärtuseks hinnati 30 000–50 000 naela, on Hansons Auctioneersi andmetel üks ainsast 500 esimesest «​Tarkade kivi» eksemplarist, mis on välja antud kõvade kaantega. Foto: Rare Book Auctions/Cover Images

Raamat, mille väärtuseks hinnati 30 000–50 000 naela, on Hansons Auctioneersi andmetel üks ainsast 500 esimesest «​Tarkade kivi» eksemplarist, mis on välja antud kõvade kaantega.

«Need üksikud esimesed trükised tähistavad Potteri fenomeni algust ja kollektsionäärid peavad neid ülimaks aardeks,» ütles «​Harry Potteri»​ ekspert Jim Spencer raamatutest kõneledes. «Kõige kõrgemad pakkumised tulevad USA-st.»

Spencer meenutas oma elevust pärast seda, kui avastas oma esimese väljaande eksemplari – Staffordshire’i raamatukogu äraviskamisele mõeldud kastist, mis osteti 1 naela eest ja mis müüdi viimaks 28 000 naela eest.

Adam McCulloch ütles BBC-le, et raamat oli jäetud tema pere vanas majas Chesterfieldis kappi. McCullochid said romaani potentsiaalsest väärtusest teada alles 2020. aastal, kui nägid teisi lugusid üliväärtuslike esmaväljaannete kohta.

«Kui saime selle kontrollitud, oli see üsna uskumatu hetk,» ütles McCulloch, kellel on hea meel, et keegi teine ​​saab nüüd raamatut nautida.

Ta jätkas: «Seal on mõned teeplekid ja siin-seal on mõni volditud nurk, kus kellelegi meeldis seda lugeda – ma arvan, et see lisab maagiat.»