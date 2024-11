Ei olegi vägistaja: Backstreet Boysi laulja mõisteti õigeks

Shannon «Shay» Ruth väidab, et Backstreet Boysi liige Nick Carter ründas teda seksuaalselt 2001. aastal, kui naine oli 17-aastane. Nüüd on selge, et naine võis valetada või fakte väänata ning Carteril on seetõttu õigus esitada vastuhagi, vahendab Rolling Stone.