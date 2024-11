DRAAMAT TÄIE RAHA EEST Eestlaste seas armastatud seebiooper võib saada järje

«Meeleheitel koduperenaiste» looja Marc Cherry kuuleb sageli fännidelt, et nad igatsevad tohutult seriaali. Nüüd tunnistab seriaali looja, et ka tema tunneb sellest puudust ja on avatud selle taaskäivitamiseks. Tal on isegi juba paar mõtet, kuidas seda teha.

«Tõenäoliselt tahaksin selle idee teostada võib-olla mõnel varasemal kümnendil,» ütles Cherry kolmapäeval avaldatud intervjuus väljaandele People. «Sest tegelane, kelle kirjutamisest kõige rohkem puudust tunnen, on Wisteria Lane. See oli kõige lõbusam mänguväljak, mis kellelgi televisiooni ajaloos kunagi olnud on, sest meile kuulus terve tänav. Ma tean seda tänavat nagu oma viit sõrme!»

Maaliline tänaval elasid peategelased Susan (Teri Hatcher), Gabrielle (Eva Longoria), Bree (Marcia Cross) ja Lynette (Felicity Huffman). Aastatel 2004–2012 nägid vaatajad, kuidas naised dramaatiliselt armusid, kasvatasid oma lapsi ja elasid läbi väga palju erinevaid draamasid.

Kui ma saaksin, siis ma kirjutaksin, kuidas toimus elu Wisteria Lane'il näiteks 1966. aastal,» sõnas Cherry.

Cherry, kes lõi hiljem Lifetime'i sarja «​Valelikud võrgutajad», ütles, et tal on «paar ideed, kuidas «Meeleheitel koduperenaisi» edasi teha», kuid kui ta taaslooks Wisteria Lane'i 1960. aastatel, nii et originaalseriaali tegelased ei oleks veel sündinud.

Meeleheitel koduperenaised Foto: Fox Life

Juunis ütles ka üks osatäitjaid Eva Longoria, et igatseb «Meeleheitel koduperenaisi», kus tema tegelaskujul oli salasuhe temast noorema aednikuga, keda kehastas Jesse Metcalfe.

«Ma olen talle seda sada korda rääkinud,» rääkis ta siis. «Ma olin nagu: «Teeme seda uuesti. Ma igatsen Wisteria Lane'i. Ma igatsen tüdrukuid. Ma igatsen Gaby't. Ma igatsen tema olla.»»

Samas nentis Longoria 2023. aastal, et kahtleb, kas tema koduperenaise edasised seiklused kunagi telesse jõuavad.