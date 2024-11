SALADUSLOOR KERGITATI Itaallased saavad viimaks näha põneva minevikuga 16. sajandi maali

Tegemist on olulise portreega: see kujutab Maffeo Barberinit, Firenze aristokraati, kes krooniti 1623. aastal paavst Urbanus VIII-ks. Paavstlike standardite järgi oli tema valitsusaeg silmapaistev. Barberini laiendas kiriku territooriume relvajõu ja osava poliitika abil, trotsides isegi Kolmekümneaastase sõja 21 aastat.

Caravaggio kohtus Barberiniga päev pärast seda, kui temast paavst sai. Maal, mis pärineb 1598. aastast, kujutab 30-aastast Barberinit kandmas musta birettat — kolme- või neljatipulist katoliku vaimulike mütsi — ja rohelist varrukateta rüüd, mis on veel üks traditsiooniline katoliiklik sümbol. Selge pilguga ja kirja käes hoides oli ta juba omandanud Pisa ülikoolist õigusteaduse doktorikraadi ning tõusis kiriklikus hierarhias tänu headele sidemetele.

Omaette kojutuleku märgina on teos eksponeeritud Roomas Palazzo Barberinis, mis on Riikliku Vana Kunsti Galerii kodu. See hoone ehitati Urbanus VIII valitsusajal koostöös arhitekt Carlo Madernoga ja jäi Barberini perekonna valdusse kuni 20. sajandini. Kolme sajandi jooksul anti Caravaggio portree peres põlvest põlve edasi. 1930. aastatel müüs perekond aga mõisa. Kuna teose tellimise või ostmise kohta polnud dokumente ega ühtegi avalikku näitust, hääbus teadmine maali kohta, kuni 1960. aastatel mainis seda Itaalia Caravaggio-uurija Roberto Longhi oma artiklis.