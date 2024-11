Miljonite kuulamistega muusik säm: ma ei taha sama vaipa kloppima jääda

Tema esimene täispikk album ilmus 2022. aasta novembris ja see kandis pealkirja «Emps vaata kuis lendan ma», kuid nüüd, kaks aastat hiljem, on ilmavalgust näinud ka sämi teine album «Südamelt ära».

«Alates sellest momendist on käinud selline enese otsimine, pidev eneseareng. Eriti noore inimesena tunned, et iga aastaga muutud sa drastiliselt, nii et kui ma täna neid lugusid kuulan, mis ma olen loonud kaks aastat, poolteist aastat tagasi, siis enam võib-olla nii ei mõtlegi, nii et tahaks ümber kirjutada, aga sa pead selle välja laskma, sest kui sa jääd liiga kauaks detailide kallale nokkima, siis sa jäädki selle projekti kallale,» kirjeldab säm.

«Nagu muusikutel ikka, ei ole see kirjutamine päris üheksast viieni töö. Mõni päev sa kirjutad kolm lugu, aga siis ei kirjuta kuus kuud mitte midagi, sest mitte midagi lihtsalt ei tule. Nii et kui sul on hoog juba sees ja pastakast tuleb, on mõistlik see maksimaalselt ära kasutada.»