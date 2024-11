Suursaadik Margus Laidre (65) on pannud kaante vahele 900-leheküljelise teose surmast ja armastusest kesk- ja varauusaegses Euroopas. Kui seni oleme teadnud Laidret mitmekülgse mehena, kes on kirjutanud olulisi raamatuid Eesti ajaloost ja sõjaajaloost ning kes tunneb hästi diplomaatia ajalugu, siis nüüd on põhjust üllatuda.