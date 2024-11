NÄDALA RAAMAT Oli see vast üks ilmlõpmata tore lugemine

Kogumiku esimene lugu «Mõisa köis» on aluseks hiljuti kinodesse jõudnud filmile «Vari». Krimilugude peategelane, 30-aastane Juhan Liiv on haige ja vaene ning just äsja pika ja peene saksakeelse diagnoosiga hullumajast välja pääsenud, ta muretseb Eestimaa tuleviku pärast. Tema mure väljendub ennekõike isamaalises luules, kuid just neid ridu kirjastajahärra kuidagi trükki anda ei taha. Nimelt on sellel ajal Venemaal võimul keiser Aleksander III ning Eestis on täie hooga käimas ränk venestamine, ärkamisajal tärganud unistused ja lootused on tuhmumas.