NÄDALA PLAAT Küpsus on see

Produtsent-muusikute Mart Avi ja Ajukaja ehk Raul Saaremetsa esimene ühine kauamängiv «Death of Music» mängib juba alates nimest lustlikult stereotüüpide, nootide ja biitidega, on vaba ja loomuliku kulgemisega. Leebet irooniat kumab läbi muidugi rohkem kui kord, aga see on selline eluterve iroonia, mida saavad lubada nii enda kui üldiste trendide aadressil ainult need, kes on jõudnud teatavasse küpsesse staadiumi. Eesti alternatiivmuusika kaks olulist tegijat Avi ja Saaremets on mõlemad kindlasti selles etapis.