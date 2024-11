NÄDALA FILM Tallifornia leidis oma Miki Hiire(d)

Eskod, kelle suust pudeneb tänapäevane släng nagu küpsed õunad puu küljest, on Tallifornia jaoks ideaalne leid. Eskod on sama väärilised maskotid, kui Miki Hiir on Walt Disneyle. Nii täiuslikult sobituvad vennad Tallifornia kui noorusliku ja moodsa filmitootja kuvandiga. Ja neid pole ainult üks, vaid lausa kaks.

Aga on ka probleem. Rasmus Merivoo arulageda düstoopiaga «Tulnukas 2» ja vendade Eskode metafilmiga «Mind on kaks» on Tallifornia sisenenud kaootilisse ajastusse. Sellesse faasi koperdab stuudio siis, kui muututakse enesekindlaks ning edu tuules antakse vabad käed paljulubavatele või ennast juba tõestanud autoritele. Neil lubatakse kõik oma pöörased ideed töödelda moodsaks visuaalseks laskemoonaks, mis täristatakse meelevaldselt publiku suunas, ilma et hullamise taga oleks tunda mõõdutunnet või distsipliini.