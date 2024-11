Linnateater päästab Dostojevski

Mulle Dostojevski üldiselt ei meeldi. Kõik see jutt, et inimene on saladus, arenenud eneseteadvus on haigus, ja lõpuks me – no ilmselt venelased siis – sülitame Euroopa peale, paneme sellele vastu mingi irratsionaalse, müstilise, koleda alge, sest inimene ongi selline – see on primitiivne. Kui juba panna diagnoos, et inimene on kole ja jõle, siis tuleb määratleda ka ravi, aga just seda Dostojevski ei tee ega taha teha.