SKANDAALNE Kunst või kallis suupiste? Krüptomiljonär hävitas miljoneid maksnud kunstiteose

Krüptomiljonär Justin Sun edastas kuut konkurenti, et osta Maurizio Cattelani kuulus 2019. aasta teos «Comedian»​ ehk banaan, mis on teibiga seinale kinnitatud Sotheby oksjonimajast New Yorgis.

Ta sõi banaani ära pressikonverentsil Hongkongis, kus kasutas hetke, et tõmmata paralleele kunstiteose ja krüptovaluuta vahel.

Banaan asendatakse regulaarselt enne näitusi ja Sun ostis õiguse seda installatsiooni eksponeerida koos juhendiga, kuidas vilja asendada.

Banaan on varem kahel korral ära söödud – esmalt 2019. aastal performance-kunstniku poolt ja seejärel 2023. aastal Lõuna-Korea üliõpilase poolt – kuid kumbki ei maksnud selle eest raha, rääkimata 6,2 miljonist dollarist.

«Selle söömine pressikonverentsil võib samuti saada osaks kunstiteose ajaloost,» ütles Sun.

«See oli palju parem kui teised banaanid,» lisas ta.

The New York Times teatas, et värske banaan osteti 35 sendi eest oksjoni päeval, enne kui sellest sai võimalik, et üks maailma kallimaid puuvilju.

Iga üritusel osaleja sai reedel meeneks banaani ja kleeplindirulli.

«​Nüüd on kõigil banaan, mida süüa,»​ ütles Sun.

Maurizio Cattelani viraalne kunstiteos ehk nn seinale teibitud banaan müüdi New Yorgi kunstioksjonil 6,2 miljoni dollari eest, mis ületab ennustatud hinnapakkumise vähemalt ühe miljoni dollariga.

Üks kolmest 2019. aastal valminud teosest pealkirjaga «Koomik» debüteeris oksjonil novembri keskel, kui oli New Yorgis Sotheby’s osa kaasaegse kunsti oksjonist. Sun ütles kohe oksjonipäeval, et kavatseb banaani ära süüa, et austada selle kohta nii kunstiajaloos kui ka popkultuuris.

«Koomiku» esmaesitlus toimus Art Basel Miami messil 2019. aastal, kust selle 120 000 dollari suurune hinnasilt ületas uudiskünnise üle maailma. Ka algatas teos mitmeid arutelusid kunsti olemuse ja väärtuse üle.

Hiljem levis see viraalse nähtusena edasi, kui New Yorgi etenduskunstnik David Datuna eemaldas banaani seinalt ja sõi selle ära. Banaan asendati kiiresti.