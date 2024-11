PAHANDUS TELETAEVAS Populaarne briti telenägu vallandati päeva pealt

​«Masterchefi» saatejuht Gregg Wallace tänas fänne «toetuse ülesnäitamise eest» pärast seda, kui ta tagandati saatest pärast väiteid, et ta on mitme aasta jooksul teinud sobimatuid seksuaalseid kommentaare. Wallace lahkus saatest neljapäeval, kuna 13 inimest väitsid, et Wallace tegi 17 aasta jooksul sobimatuid ja seksuaalse alatooniga kommentaare.

Väärkäitumises süüdistajate hulgas on ka endine «BBC Newsnighti» saatejuht Kirsty Wark, kes väitis, et Wallace rääkis 2011. aastal «Celebrity Masterchef» episoodi filmimise ajal «seksuaalseid» nalju.

Ka Ulrika Jonsson on süüdistanud Wallace'i 2017. aasta «Celebrity MasterChefi»​ osa filmimise ajal kohatu vägistamisnalja tegemises, mis tema sõnul jättis ühe tema kaasvõistleja «ahastusse». 60-aastane Wallace rääkis väidetavalt avalikult ka oma seksuaalelust ja ütles kord nooremale naiskolleegile, et ei kandnud teksade all aluspesu.

Muuhulgas on Wallace't kohatus käitumises süüdistanud ka söör Rod Stewart, kes väidab, et saatejuht alandas tema naist, kui too osales saate kuulsuste versioonis 2021. aastal.

Stewart kirjutas Instagramis: «Nii et Gregg Wallace vallandatakse «Masterchefist»​. Head teed tal minna! Sa alandasid mu naist, kui ta oli saate kuulsuste versioonis, kuid selle osa lõikasite te välja, kas pole? Sa oled tüse, kiilaspäine ja vastik kiusaja. Karma sai sinust jagu. Sir Rod Stewart.»

Kuigi 60-aastane Wallace pole skandaali ise kommenteerinud, tänas ta Instagramis jagatud videos oma fänne, kes on oma toetust üles näidanud. ​

Masterchefi taga olev tootmisettevõte Banijay UK on algatanud uurimise ja teatas, et Wallace on igati koostööaldis. Ettevõte ütles oma avalduses: «Kuigi need on vanad süüdistused, uuritakse põhjalikult juhtumeid, millele on meie tähelepanu juhitud.»

BBC pressiesindaja ütles: «Me võtame kõiki meieni jõudnud süüdistusi tõsiselt ja meil on nende lahendamiseks paika pandud kindlad protsessid. Oleme alati olnud väga konkreetsed, mis puudutab mis tahes käitumist, mis jääb alla BBC ootustele.»