KORRALIK KÄKK Meediaväljaanne avaldas Taylor Swiftist alandava video

Billboard vabandas Taylor Swiftija tema fännide ees avalikult pärast seda, kui nad kasutasid Swifti karjääri tähistavas videoklipis klipi Kanye Westi vastuolulisest muusikavideost «Famous», kus Taylor Swifti kujutatakse alasti vahakujuna. Väljaande sõnul oli tegemist eksitusega, kuid fännid seda ei usu.

Teisipäeval kuulutas populaarne muusikaajakiri Swifti 21. sajandi 25 suurima popstaari edetabelis teisele kohale. Selle hetke mälestuseks postitas Billboard arhiivikaadreid ja klippe Swifti vanadest muusikavideotest, mis on mõeldud tema karjäärisaavutuste tähistamiseks. Siiski märkasid mitmed fännid, et üks lühidalt näidatud klippidest pärineb Kanye Westi vastuolulisest 2016. aasta muusikavideost laulule «Famous», mis kujutas Swifti alasti vahakuju.

«See on vastik,» säutsus üks Swifti fänn. Teised nõudsid, et Billboard Swifti ees avalikult vabandaks. Hashtagid #BillboardIsOverParty ja #BillboardApologizeToTaylor hakkasid populaarsust koguma. Billboard eemaldas klipi ja laadis Instagrami üles uue versiooni koos vabandusega, sõnades, et tegemist oli õnnetu eksitusega.

«Meil on sügavalt kahju, et lisasime Swifti saavutusi tähistavasse videosse klipi, mis teda alandas ja vääralt kujutas. Oleme oma klipi oma videost eemaldanud ja kahetseme siiralt selle veaga tekitatud kahju,» seisis avalduses.

Kanye Westi laul, mille muusikavideost klipp pärineb, sisaldas muuhulgas sõnu: «I made that bitch famous»​ ehk «mina tegin selle mõrra kuulsaks». Vahetult pärast laulu avaldamist mõistis Swift hukka laulu «tugeva naistevihkamise sõnumi» ja eitas, et oleks kunagi andnud oma nõusoleku, et Kanye võib teda oma videos ja loos sedasi nimetada.

Kim Kardashian, Westi toonane abikaasa, avaldas seejärel telefonikõne salvestise, millest oli kuulda, kuidas Swift andis oma nõusoleku laulu sõnadega. Kardashian väitis, et klipp tõestas, et Swift oli «madu», sest popstaar ütles avalikult, et teda ei teavitatud sellest, kuid telefonikõnest oli kuulda, justkui oleks Kanye teda siiski informeerinud ja Swift selleks loa andnud.

2020. aastal lekitati aga vestluse redigeerimata täisversioon, mis näitas, et West ei maininud vestluse ajal kordagi, et nimetaks Swifti laulus «mõrraks».