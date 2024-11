NORIVAD TÜLI Sex Pistolsi ja Oasise vahel käärib: üks nimetas teist mõttetuks

Sel nädalal ütles aga 68-aastane basskitarrist Glen Matlock väljaandele NME, et ei saa aru, millest kogu see kära. «Kui olete fänn, on see arusaadav. Neil on palju fänne. Olen alati näinud Oasist veidi Status Quo-na. Nagu Status Quo puhulgi, piisas ühe laulu ühekordsest kuulmisest. Oasisega on nii: piisab ühest laulust. Ma lihtsalt leian, et nad on sarnased,» sõnas Matlock väljaandele.