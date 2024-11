Tuntud ärimehe teekond: 50-aastaselt alanud sisekaemus viis noorte muusikute toetamiseni

Kui jutt kaldub ajakirjanduses käivatele aruteludele kultuuri rahastamise üle, süttiks Tammise silmades, mis meenutavad oma teatud looritatusega kuidagi Arvo Pärti, nagu sisemine valgus. Hansa Grupi juht ja omanik tunnistab, et ei jälgi enam pingsalt meediat sellest ajast peale, kui hakkas Rene Bürklandi käe all hiina meditsiiniga tegelema ja ennast üldse käsile võttis.

Tammise sõnul algas enesega tegelemine väga lihtsalt, nimelt jooksis ta 2021. aastal kokku ehk põles läbi. «Olin oma ettevõtjateekonda alustanud 1995. aastal. Olin siis 21-aastane ja tegutsesin peatumatul 2021. aastani. Kuskil pidurit ei tõmmanud: pere eest täie rinnaga, et lapsed oleksid normaalsed inimesed; et ettevõtted kasvaksid, et grupp kasvaks, et endal oleks lõbus. Siis naine ütles ühel hetkel – mäletan hästi seda hetke, istusin kodus –, et kuule, sa pead midagi endaga ette võtma, asi on täitsa läbi: ainult töötad, sööd, jood, magad, sa ei suhtle enam – oled täiesti tujutu, isutu, oled kuskile ära kadunud,» meenutab Tammis.