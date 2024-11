Taust Meelis Kubits: me ei küsi, mida noor selle rahaga teeb

«Aga selle asemel alustasime samal päeval klassikalise ja jazz-muusika veebikontsertidega. Nädal varem lakkas ajutiselt olemast kõik see, mida me olime seni klassikaliseks majanduseks ja kultuurieluks pidanud,» meenutab Kubits.

Sestpeale on kultuuriilma jõudnud 700 000 – 800 000 eurot, millest umbes pool on Kubitsa sõnul liikunud läbi sihtasutuse ja teine pool jõudnud otse annetajatelt tegijateni. Sihtasutuse rolliks peab Kubits nõustamist ja inimeste kokkuviimist. Üks selge prioriteet on peamiselt välismaal õppivate noorte muusikute õpingute toetamine, milleks on koos vastavate festivalitoetustega antud ligi 300 000 eurot.