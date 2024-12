KULTUURIS KUUM Filmirolli jaoks soome keelt õppinud Tiina Tauraite otsib väljakutseid

Tauraite sai «Raketi» näol ülesande kehastuda tuumafüüsikuks ning õppida ära soomekeelne tekst sedasi, et see kõlaks ekraanil ka veenvalt. Tauraite vaatab tagasi filmi jaoks Lapimaale sõitmisest ning räägib, kuidas režissöör Miia Tervo tahtis enne veenduda, et Tauraite ei oleks «mingi bitch».