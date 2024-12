GALERII Ainulaadne elamus: Tallinnas esines «kujuteldav orkester»

Hidden Orchestra on kujuteldav orkester, mille on loonud multiinstrumentalist, helilooja ja produzent Joe Acheson oma stuudios, kasutades paljude eri taustaga külalismuusikute eraldi salvestisi. Need on kokku segatud loodushelide salvestuste, bassi ja keerukate trummikihtidega. Lisaks soolo-stuudioalbumitele on live-bänd olnud projekti lahutamatu osa algusest peale.