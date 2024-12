Hädas Justin Timberlake tühistab järjest kontserte: ma vihkan, et pean seda tegema

Timberlake pidi aprillis alanud turnee «The Forget Tomorrow World Tour​» raames esinema 2. detsembril Oklahoma Citys, kuid 30. novembril andis 43-aastane laulja Instagramis teada, et kontsert jääb siiski ära. See on juba kolmas kontsert lähinädalate jooksul, mille nägus hitimeister on otsustanud tühistada.

Justin Timberlake. Foto: Evan Agostini

Timberlake vabandas Oklahoma City ees. Laulja selgitas, et vigastas New Orleansis esinedes selga ning on sunnitud kuulma võtma arstide soovitusi veidi aega puhata. Ta tänas fänne toetuse eest ning kinnitas, et kontsertide ära jätmine ei ole tema jaoks meeldiv. «Ma vihkan, et pean seda tegema,» ütles Timberlake ühismeedias.

Justin Timberlake. Foto: - / AFP

Viimati pidi Timberlake sama tegema oktoobri lõpus. 22. oktoobril ilmus Instagrami tema postitus, kus laulja teatas mitme kontserdi ära jäämisest. Ka toona tõi laulja põhjuseks tervisehädad. «Ma ei ole ennast viimaste kontsertide ajal hästi tundnud. Tuleb välja, et mul on bronhiit ja kõripõletik,» teatas laulja. «Mul on kahju öelda, et olen sunnitud vahemikus 23. oktoober kuni 2. november toimuvad kontserdid edasi lükkama. Aitäh, et mõistate... ma korvan selle kõik.»

Endine NSYNC'i liige lükkas edasi ka oma 8. oktoobri kontserdi New Jerseys, tuues põhjuseks vigastuse, mida laulja täpselt ei selgitanud. «Kahjuks lükkan edasi tänase kontserdi,» kirjutas Timberlake veel samal päeval. «Ma olen pettunud, et teid näha ei saa. Tegelen sellega, et kontsert saaks uuele kuupäevale pandud. Korvan selle teile ja annan teile kontserdi, mida väärite,» kirjutas Timberlake Instagarmis, lisades uudisele murtud südame emoji.