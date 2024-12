FRED JÜSSI 1935–2024 Kuus kaunist mõtet filmist «Fred Jüssi. Olemise ilu»

Vaikusest

«Kui ma räägin vaikusest kui inimese kujundajast, siis minu puhul on see olnud väga oluliseks teguriks, miks see on kujundanud mu suhteid loodusega, inimestega, muusikaga, kujutava kunstiga, luulega. Sellepärast, et kõigis neist valdkondades ja veel paljudes on vaikus. Ta on seda kas otseses või ülekantud tähenduses. Ma mõistan nõnda vaikust kui loodusvara.»

Fred Jüssi jaoks oli vaikus loodusvara. Foto: Filmikaader

Logelemisest

«Mul on kombeks suveti vaadata pilvi. Vaadata pilvede liikumist. Ja suveaeg on meil akude laadimise, puhkamise, puhastumise, setitamise aeg. Sellele annab veel ühe lisamõõtme tirtide ja tirtsude sirin su ümber. Vahel tuleb mõni porilane, vahel tuleb mõni kumalane, ja siis sa vaatad pilvede liikumist. See ongi see mitte midagi tegemine. See ongi logelemine sõna otseses mõttes. See on nagu puhastumine.»

Loodusearmastaja Fred Jüssi ütles, et taevasse vaadates sattus ta umbmäärasesse ruumi, kus ei ole head ega halba. Foto: Filmikaader

Suremisest

«Ma ei ole väga tõsiselt võtnud mõtiskelusid sealpoolsuse, elu lõpu ja kõige niisuguse osas. Ma ei tea ju oma sünnist midagi. Ma ei tea ju mitte midagi sellest, mis oli enne, kui ma siia ilma ilmusin. Ja täpselt samuti on see äraminek siit. Ma ei tea ju sellest mitte midagi ja mul pole mingit pidepunktigi üldse. Ja sellepärast ei ole ma peakest vaevanud ka sellega, et kuhu ma siis lähen ja mis edasi saab.»

Fred Jüssi ei vaevanud pead küsimusega, kas ja kuhu ta pärast surma edasi läheb. Foto: Filmikaader

Kultuurist