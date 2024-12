PILETIMÖLL Rahvas jookseb uutele Draamateatri etendustele tormi, piletijärjekord ulatub tunnini

«Ükskord Liibanonis» on tõsielust inspireeritud põnevuslugu, vahendab Draamateater. 23. märtsil 2011 leidis Liibanoni politsei maanteekraavist seitse matkavarustusega jalgratast. Asjade seas olid Eesti kodanike ID-kaardid. Mõned tunnid hiljem toimub Tallinnas Eesti välisministeeriumis kriisikoosolek. Õige pea on selge, et tegu on pantvangikriisiga. See on esimene kord, mil Eesti riigil on tulnud oma kodanike tagasi saamiseks silmitsi seista Lähis-Ida terroristlike organisatsioonidega.