Eesti on maailma parim koht, kus olla. Meil on meri, mis tegelikult ei uputa. Meil on tormid, mis tegelikult ei lõhu. Meil on vihmad, mis ei tekita arvestataval määral üleujutusi. Meil on põllud, mis annavad saaki igal aastal. Jõed ei aja üle ega uputa linnasid ära. Sellist paradiislikku kohta on väga vähestes maailma osades.