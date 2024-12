Trumpi toetav režissöör tunnistas üles: mu dokfilm USA valimispettusest oli puhas jama

«Vabandan hr Andrewsi ees. See vabandus ei ole tehtud õigusliku kokkuleppe või muu survestamise tõttu, vaid seepärast, et seda teha on lihtsalt õige, eriti arvestades, mida nüüd oleme teada saanud,» kirjutas filmimees alandlikul toonil. «Kuigi ma ei usu, et hr Andrewsi isik filmis avalikuks tuli, on mul väga kahju hädade pärast, mida tema ja tema perekond on «2000 Mulesi»​ tagajärjel pidanud kogema.»

D'Souza lisas, et ta ei olnud filmi ilmumise ajal teadlik, et T​rue the Vote andis talle libaandmeid. Režissöör selgitas, et True the Vote'i kogutud info, mis saadi turvakaamera videote ja mobiiltelefonide sideandmete kaudu, jättis mulje, nagu oleksid ühed ja samad inimesed käinud erinevates valimisjaoskondades, et esitada võltsitud valimissedeleid.

Dinesh D'Souza. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Enda sõnul sai D'Souza nüüd teada, et turvakaamerate videod ning mobiiltelefonide sideandmed ei klapi omavahel. Tundub ebatõenäoline, et D'Souza seda alles hiljuti mõistma hakkas, sest Andrews vabastati igasugustest kahtlustest juba päevi enne filmi esilinastust 2022. aastal ning faktikontrollijad tõestasid kohe, et sideandmeid on filmis väärkasutatud.

«Me tegime filmi heas usus ning usaldasime True the Vote'i,» kirjutab enda sõnul prohmaka teinud režissöör. «Me oleme nende töö suhtes ikka enesekindlad ning usume ikka filmi sõnumit, et 2020. aasta valimised ei olnud kõige kindlam valimine USA ajaloos. Kaugel sellest! Toimus süsteemset valimispettust, mis võis tulemuse kahtluse alla seada.»