Elementaarne loogika ütleb, et mitte kunagi ei ole kõik kõige paremas korras ning kõik inimesed ei ole mölakad, joodikud, vargad ega sitapead, kuid mõned siiski on. Lohuta end tõdemusega, et üliviisaka koonu taga võib peituda alatu lurjus, et head tüdrukud teevad sedasama, mida halvad, ainult – palju paremini.