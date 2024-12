Lavastaja on romaani väga hoidlikult lavale toonud, säilitades kõik kirjaniku (kustumatud) ideed, tegelased ja konfliktid. Nüganen ise ütleb etenduse kohta: «Ma ei ole kunagi varem midagi sellist lavastanud nagu «Solaris». Ma ei tea, kuidas see täpselt käib või kuidas see saalis mõjuma hakkab. Pean ütlema, et see on üsna ebamugav koht, kuhu end inimese panna. Risk on suur, ja minu eas sa juba tajud neid riske, aga võita on palju rohkem, kui kaotada.»