Me ei saa seda täie kindlusega ette näha, kuid paljud eksperdid peavad võimalikuks, et enne 2050. aastat on tehisintellekt võimeline täitma kõiki intellektuaalseid ülesandeid, mida inimesed suudavad teha. Usun, et see on 90 protsenti tõenäoline. Kahjuks arvan ka, et on 80-protsendine tõenäosus, et see toob kaasa inimkonna väljasuremise.