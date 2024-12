Olen mõelnud, et elulooraamat on kuulsuse tõeline mõõdupuu: kui palju on mingi meediapersooni tuntuses lollide pealkirjade klikivahtu ja kui palju ta tegelikult rahvale korda läheb? Kas ta on päriselt «palavalt armastatud»? Eks kõmumeedias kehti teistmoodi reeglid kui raamatupoes – klikitakse ka siis, kui sind vihatakse või põlatakse.