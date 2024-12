GALERII JA VIDEO Heli põhjas meelelahutus! Palaye Royale rokiheerosed möllasid Tallinna kontserdil

Palaye Royale muusikat, mida on striimitud üle miljardi korra, võib kirjeldada kui segu brit-popist, glämmrockist ja art-pungist. Aga nende karjääri algus ei olnud kindlasti lihtsate killast. Las Vegases sündinud vennad Remington Leith (vokaalid), Sebastian Danzig (kitarr) ja Emerson Barrett (trummid) jõudsid murdeealistena Los Angelesi ning murdsid läbi halastamatu «inglite linna» rokiskeene. Sellesse perioodi jäi ka autos elamise aeg, kuid õige pea olid nad juba kontsertide peaesinejad ning tuuritasid selliste maailmanimedega nagu Yungblud. On vähe bände, kes oleksid suutnud noorema põlvkonna südameid sedavõrd vallutada, kui seda on suutnud just nemad.