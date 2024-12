Suri Eminemi ema, kelle keerulised suhted pojaga inspireerisid räppari laulusõnu

Debbie Nelson, räppar Eminemi ema, kelle keerulist suhet oma pojaga tunti laialdaselt räppari laulutekstide kaudu, suri 69-aastaselt. Eminemi kauaaegne esindaja Dennis Dennehy kinnitas Nelsoni surma teisipäeval saadetud e-kirjas. Surma põhjust ei avaldatud, kuid teada on, et Nelson võitles kopsuvähiga.

Nelsoni pingeline suhe oma pojaga, kelle pärisnimi on Marshall Mathers III, pole olnud saladus pärast seda, kui Detroitist pärit räppar kuulsaks sai. Eminem on oma ema halvustanud sellistes lauludes nagu 2002. aasta singel «Cleaning Out My Closet». Eminem räpib: «Nägin ema köögis retseptiravimeid võtmas. … Kogu elu pidin uskuma, et olen haige, kuigi ei olnud.»

Ka Eminemi laulusõnad tema Oscari võitnud hitis «Lose Yourself»​ filmist «8 Mile» mainivad Eminemi ema, ehkki viitavad suhete teatavale leebumisele. See laul võitis 2004. aasta Grammyde jagamisel parima räpilaulu tiitli.

Nelson esitas ja lahendas mitu laimamise hagi seoses Eminemi avaldustega ajakirjades ja raadiosaadetes. Oma 2008. aasta raamatus «My Son Marshall, My Son Eminem» püüdis ta tõde selgitada, jagades lugejatele üksikasju räppari varajasest elust, kirjutades, et Eminem on unustanud nende head ajad.

«Marshall ja mina olime nii lähedased, et sõbrad ja sugulased märkisid, et justkui poleks nabanööri kunagi läbi lõigatud,» kirjutas ta.

Tunnustatud räppar Eminem võitis 2024. aasta MTV Euroopa muusikaauhindadel parima hiphopi artisti tiitli ja võeti 2022. aastal Rock & Rolli Kuulsuste Halli liikmeks.

Möödunud kuul teatas Eminem, et temast saab vanaisa, öeldes, et tema tütar Hailie Jade ootab last. Ta tegi seda liigutava muusikavideo vahendusel, mis oli austusavaldus nende suhtele.