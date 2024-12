Ikkagi hea poiss? Skandaalne kohtuasi Axl Rose'i vastu leidis lahenduse

Axl Rose rõhutas avalduses, et ei rünnanud ega vägistanud hagejat Sheila Kennedyt 1989. aastal Manhattani hotellitoas, nagu Kennedy väitis. «Nagu olen algusest peale öelnud, lükkan ma need süüdistused tagasi. Rünnakut ei toimunud,» ütles Guns N' Rosesi solist Rolling Stone'ile. Kokkuleppe tingimusi ei avalikustatud.

Osapooled esitasid hiljuti New Yorgis dokumendid, milles teatasid, et nad on leppinud kokku asja lõpetamises tingimusega, et seda ei saa hiljem uuesti algatada. Samuti lepiti kokku, et igaüks katab oma õigusabikulud, selgub Rolling Stone’i kätte jõudnud dokumentidest.

«Hr Rose on selle kohtuasja tõttu palju kannatanud ja mul on hea meel, et ta saab nüüd oma eluga edasi minna,» ütles Rose’i advokaat avalduses.

Kennedy esitas kohtuasja eelmise aasta novembris.Ta väitis, et Rose ründas teda 1989. aasta veebruaris pärast nende kohtumist ööklubis. Näitleja ja modell, kes oli Penthouse’i ajakirja 1983. aasta «Aasta lemmik» ning esines ajakirja kaanel neli korda, ütles, et sattus Rose'i luksushotellituppa Central Park Westi ääres, kuna seal toimus järelpidu.

Kohtuasja kohaselt surus Rose Kennedy vastu seina ja suudles teda, kirjeldades esialgset olukorda kui konsensuslikku. «Kennedyle meeldis Rose ja tal polnud selle vastu midagi,» seisis hagis. «Ta oli avatud mõttele temaga magada, kui asjad nii kaugele lähevad.»

Olukord olevat võtnud aga soovimatu pöörde, kui Rose muutus väidetavalt «agressiivseks». Kennedy sõnul lükkas Rose ta pikali, tiris teda juustest mööda sviiti ja vägistas seejärel. «​Rose isegi ei üritanud veenduda, kas Kennedy on oma nõusoleku andnud,» seisis hagis. «Ta kohtles teda kui vara, mida kasutati üksnes enda seksuaalseks rahuldamiseks. Ta ei kasutanud ka kondoomi.»

Rose eitas kõiki süüdistusi. «Seda juhtumit ei toimunud,» ütles advokaat toona Rose'i esindanud advokaat. «Kuigi ta ei välista võimalust, et fänniga tehti möödaminnes foto, ei mäleta hr Rose, et oleks kunagi hagejaga kohtunud või temaga rääkinud, ning pole enne tänast nendest väljamõeldud süüdistustest midagi kuulnud. Härra Rose on kindel, et see juhtum lahendatakse tema kasuks.»

62-aastast Rose’i on varemgi süüdistatud perevägivallas ja seksuaalses väärkohtlemises. Kennedy hagi viitas muuhulgas Rose’i endiste partnerite Erin Everly ja Stephanie Seymouri väidetele, mõlemad naised süüdistati Rose'i 1994. aastal avalikult. Everly kaebas Rose’i muuhulgas ka Los Angelese tsiviilkohtusse vägivalla eest, kuid ka siis jõuti kohtuvälise kokkuleppeni.