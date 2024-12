MILJARD EUROT JA EESTI KLAVER Notre-Dame avab pärast viit aastat kestnud tohutut taastamistööd taas uksed

«See katedraal on siin seisnud üle kaheksa sajandi. See pidas vastu kahele maailmasõjale, paljudele lahingutele ja sõjakäikudele. Otsus Notre-Dame'i taastada näitab meie võimet päästa, taastada ja mõnikord ka uuesti leiutada seda, kes me oleme, säilitades meie päritolu. See on sõnum inimkonna saavutustest,» ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron CNN-ile.