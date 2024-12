Me Eestis vahel naerame Ameerika Ühendriikide või Saksamaa üle, aga Ameerika Ühendriikides on praegu kongressi tasemel diskussioon, kas peaks sotsiaalmeedia iga tõstma. Ja Saksamaal, kus olen ka ise elanud ja naernud selle üle, kuidas neil on paberimajandus, on normaalne, et lapsed saavad telefoni siis, kui nad on 12aastased.