VÄRSKE EESTI METAL Ansambel Koll avaldas debüütalbumi

Elupikka heitlust sisemiste ja välimiste kollidega analüüsival albumil «Memento Mori» on 11 lugu. Materjal on bändi enda poolt kirjutatud ja produtseeritud. Albumit käis Koll salvestamas Saaremaal stuudios Helikombinaat, kus puldis oli Kurt Gluck, keda tuntakse artisti nimega Submerged. Mix ja master on tehtud raskemuusika legendi Keijo Koppeli poolt. Albumi kujundas Kolli bassist Lennart Pihl.

Albumit on oodata nii CD kui ka LP vinüüli kujul, uuel aastal toob Koll rahvani ka järgmisi «Memento Mori»​ esitluskontserte.

Kuigi kõik Kolli liikmed on varem aastaid koos tegutsenud ka heavy metal ansamblis Catnap, on Koll stiililiselt siiski erinev, kombates alternatiivse rock’i ja metal’i piiriala. Rõhuasetus on murdnud kitarride valitsuse alt väga demokraatilisse helipilti, kus igal instrumendil on oma eristuv hääl ja kaal. Koll otsustas enda stiili nimetada unmetal’iks, justkui metali poole suunduv, kuid mitte päris nu-metal.

Bändi vokalist Björn peab «Memento Mori» puhul kõige olulisemaks autentsust: «Õppisime kindlasti kõik natuke rohkem «vigu» ja ausust armastama, mis teeb selle albumi kindlasti pigem eheduse kui perfektsuse poole kalduvaks. Päris muusika on ometigi elus muusika - live! - ja seda tunnetust on seal kindlasti kuhjaga!»

«Otsustasime oma varasematest vigadest õppida ja võtsime eesmärgiks kombata kõiki piire, välistades tupikud ja liikudes kiiresti edasi uutele pärusmaadele. Ma ei arvanud, et see protsess kestab viis aastat. Aga siin me täna oleme ja see on alles algus,» räägib bassist Lennart.

Kuula albumit: