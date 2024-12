MIS JUHTUS? Skandaalne bänd oli sunnitud tuuri tühistama väga tobedal põhjusel

Kuid Suurbritannia siseministeeriumi ranged viisareeglid nurjasid plaanid, viidates Radke varasematele süüdimõistvatele kohtuotsustele ja vanglakaristusele. Bänd pöördus fännide poole sotsiaalmeedias, selgitades, et Radke minevik mõjutab jätkuvalt nende rahvusvahelisi tuuriplaane: «Meil on kahetsusväärne teadaanne: siseministeerium on keeldunud Ronnie viisa taotlusest ülejäänud 2024. aasta Suurbritannia kontsertide jaoks. Suurbritannia keelab praegu viisade andmise taotlejatele, kes on kandnud üle 12 kuu pikkust vanglakaristust, nagu Ronnie 2008. aastal,» seisis bändi Instagrami loos.​

Tänavu tõusis Falling In Reverse’i viimane album «Popular Monster» esmakordselt Billboardi Top Hard Rock Albums edetabelis esikohale. See on nende esimene album pärast 2017. aastat. Bändi varasemad albumid, nagu «​The Drug in Me Is You» (2011), «Fashionably Late» (2013), «Just Like You» (2015) ja «​Coming Home» (2017), jõudsid samas edetabelis teisele kohale.