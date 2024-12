Tulekul otseülekanded: pianistide konkursi finaalkontserdid

Eesti pianistide konkurss on kodumaiste talendikate klaverimängijate kasvulava, mille juured ulatuvad aastasse 1968. Viimasest konkursist möödub tänavu viis aastat ning selle aja jooksul on peale kasvanud uus pianistide põlvkond, kellele pakub sündmus võimaluse end proovile panna. Konkurss rikastab muusikaelu andekate muusikutega ja avab neile tee kontserdilavadele, andes ühtlasi ülevaate pianistide tasemest ja hetkeolukorrast Eestis. Konkursi eesmärk on turgutada Eesti klaverimängukultuuri ja innustada järgmise põlvkonna pianiste.