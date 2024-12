ŠOKK Briti ansambel rööviti relva ähvardusel paljaks

Väidetavalt toimus intsident teisipäeval, 3. detsembril kell 8 hommikul Vallejo linnas, San Francisco lähedal. Bänd oli eelmisel õhtul alustanud oma lääneranniku tuuri kontserdiga San Francisco klubis Kilowatt, kuid nende lühike kohvipeatus katkestati, kui üks pealtnägija teatas neile, et nende tuuribussi rüüstatakse.

«Bänd üritas sekkuda, kuid neid sihiti relvaga ning nad varjusid,» nähtub tunnistajate ütlustest. «Bänd helistas politseisse ja oli šokeeritud, kuuldes, et politsei ei kavatse isegi sündmuskohale tulla. Selle asemel kästi neil esitada veebipõhine avaldus, mida nad ka tegid. Varastati sülearvuteid, isiklikke esemeid, passe ja muid väärtuslikke esemeid.»

Bänd jagas ka sotsiaalmeedias juhtunu videosalvestust ning oma kirjeldust olukorra kohta: «Me peatusime kohvi joomiseks, kui üks mees jooksis Starbucksi sisse ja ütles, et keegi murrab parajasti meie tuuribussi sisse. Jooksime välja ja nägime, kuidas maskides inimesed bussi rüüstasid. Hakkasime karjuma ja nad tõmbasid relvad välja. Politsei vastus oli: «Esitage veebipõhine avaldus.» Kaotasime palju isiklikku esemeid, kuid nad ei saanud kätte instrumente, nii et sõidame edasi Sacramentosse, et täna õhtul esineda.»