GALERII Berliini unenäod: kolm kunstnikku koduigatsusest ja hüppest tundmatusse

Berliin on sihtkohana endiselt magnetilise mõjuga nii loomingulistele isikutele, ideedele, väljakutsetele kui ka võimalustele. Galerist Siim Raie on kutsunud kokku Tallinnas sündinud, kuid täna Berliinis elavad ja tegutsevad kunstnikud Kennet Lekko, Paul Kormašovi ja Kristen Rästase, kes on selle hüppe ette võtnud ning pakuvad nüüd vaadet enda kunstnikuteele.

Tihedalt lõimunud kaasaegses maailmas on tuttavliku keskkonna hülgamine ning millegi suurema otsimine levinud impulss, millega paljud suhestuvad. Berliin on seejuures tuntud kunstilise vabaduse ning pealtnäha lõputute võimaluste poolest ja pakub ka selle näituse kunstnikele keskkonda, kus püüda oma sisetundest võrsunud ideaale, riskida ning otsida kasvuvõimalusi. «Ära mõtle, kohe hüppa» näitus on ülevaade nende loomingu hetkeseisust - pilguheit unenäolisele teele, mis on täis nii valusaid õppetunde, naudinguid, kui ka soojust, mida pakub enda äratundmine kahes erinevas kodus. Need on isiklikud lood, mille puhul otsinguprotsess on vähemalt sama oluline, kui sihtkoht.