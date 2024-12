Järgmise kunstifestivali «Ma ei saa aru» keskmes on illustratsioon

Festivali peakorraldaja Bianka Soe sõnul on illustratsioon meedium, mis on igal pool meie ümber ja millest saab rääkida väga mitme külje pealt – koomiksitest ja pakendite disainist, raamatute ja ajalehe illustratsioonidest animafilmide ja videomängudeni välja. «Samas leiab puhtalt illustratsioonile pühendatud näitusi kaasaegse kunsti näitusesaalis väga harva. Soovime nii festivali programmi kui ka selle juurde kuuluvate näitustega näidata, kui elav, eriline ja värske on Eesti kujutavas kunstis illustratsiooni valdkond,» kommenteerib Soe.

Tema sõnul on kunstifestivali «Ma ei saa aru» eesmärk tuua fookusesse üks kunstivaldkond, et seda erinevatel viisidel avada, mõtestada ja tähistada. «2025. aasta on mitmel viisil seotud raamatute ja illustratsiooniga. Näiteks möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest, samuti on Eesti aukülaline maailma vanimal ja suurimal lastekirjanduse ja illustratsiooni messil Bolognas, Itaalias, kus leiab aset mitmeid teemale pühendatud näitusi ja sündmusi,» selgitas Bianka Soe tänavuse festivali peateema valiku tagamaid.

Festivali «Ma ei saa aru» kolme päeva jooksul leiavad aset mitmed töötoad ja tuurid, jalutuskäigud linnaruumis ehk skautimised, vestlused ja dialoogid. Festivali erinevatest tegevustest on oodatud osa saama nii suured kui väikesed ehk alles kunsti sisse sukelduvad inimesed kui ka oma valdkonna professionaalid. Samuti avatakse festivali avapäeval mitu illustratsiooniga seotud näitust, nende seas traditsiooniks saanud suuremahuline näitus Rohelises saalis, Müürilehe illustratsioonide näitus Väligaleriis ning rahvusvaheline Põhja- ja Baltimaade illustraatorite näitus Telliskivi Loomelinnaku galeriis.

Festivali täpsem programm kuulutatakse välja märtsis 2025.

Kunstifestival «Ma ei saa aru» on erinevate kunstisuundade populariseerimiseks algatatud iga-aastane kunstifestival Telliskivi Loomelinnakus, mille eesmärk on edendada kunsti mõistmise mitmekülgsust. Varasemalt on festival toimunud neljal korral fookusteemadega tänavakunst, skulptuur, heli- ja moekunst. Festivalile on oodatud kõik avatud meelega lapsed ja täiskasvanud!