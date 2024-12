INTERVJUU Kunstnik Maike Lond: Kultuuri ja erasektori koostöö vajab süsteemset muutust

Nägin sind esimest korda Kanuti Gildi SAALi laval, kui lohistasid üle lava väikest kollast koerakest ja sa võlusid mind sellest hetkest. Hiljem oleme teinud koos ka paar lavastust, kõige kuulsam ehk rahaetendus «10 journeys to a place where nothing happens*» ( « 10 reisi kohta, kus midagi ei juhtu » ), millega tuuritasime kõikjal mööda Euroopat. Lavastus oli meie isiklik uurimustöö tulemus, mis käsitles sel hetkel Euroopas ja ka Eestis levinud poliitilist trendi ühendada kultuuri- ja erasektori finantsilised huvid, ning selle võimalikke tulemusi. Nüüd oleme täpselt samas hetkes, taas korrutatakse eraraha kaasamise vajadust teatrikunsti, kuna riigil lihtsalt raha ei jätku. Kuidas tookord (2013) uurimine läks? Kas leidsid sponsoreid?

No sa tead ju ise ka, ei leidnud me midagi. Või ikkagi, samal ajal kui ma lavastust ette valmistasin, mängisin ma ka vanalinna tänavatel bändžot, sealt kogusin ma täpselt 20 protsenti kogu projekti eelarvest. Pärast ühte etendust, mida me mängisime Viinis, sain ka väikese kaardi koos igakuise püsimaksega minu pangaarvele terves aastas. Osa sellest siis jagasin teiste kunstnikega. Aga see kõik ei ole jätkusuutlik. Kui kultuuriministeerium ütleb, et tuleb eraraha kaasata, siis minu meelest ei pea seda sõnumit suunama mitte kunstnikule, vaid ministeeriumile endale. Nemad peaksid looma olukorra, et erasektoril oleks motivatsioon kultuuri toetada.