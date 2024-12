Mulle on meeldinud Vlaami süsteem. Seal ei anta raha majadele, vaid truppidele või lavastajatele. Tegijad käivad erinevates majades üle riigi mängimas oma etendusi ja ka neid loomas. See on ennast tõestanud ja tohutult viljakas süsteem just kunsti mõttes. Majadele antakse toetust kommunaalkuludeks ja maja ülevalpidamiseks.