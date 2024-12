ARVUSTUS «Leviaatan»: naerupahvak enne kõmakat

Mäng on «Leviaatanis» keskne: ei mängita niivõrd «Kirsiaeda», «Moby Dicki» või Joona lugu, kuivõrd «Kirsiaiaga», «Moby Dickiga» ja Joona looga.

Ma ei teadnud, et minu elust on puudu vaatepilt Ekspeditsiooni näitlejatest mängimas Ranevskajat ja Lopahhinit, Anjat, Trofimovit ja Firssi Anton Tšehhovi «Kirsiaiast». Aga tuleb välja, et oli. Pärast Lauri Lagle «Leviaatani» vaatamist ei taha ma vist mõnda aega ühtki teist Tšehhovi tõlgendust teatris näha.