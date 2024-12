Soome on esimene riik maailmas, kes tellis heliloojalt ametliku rahvusliku helipildi. «Ääniä» on riigi ühe kuulsaima helilooja Lauri Porra originaalmuusika. See viib kuulaja rännakule läbi maailma kõige õnnelikuma riigi meeleolude, aastaaegade ja rahuliku ilu.